Arrenca el judici als 11 de Lleida amb la rebaixa de la pena per a quatre d’ells

Concentració a les portes de l’Audiència de Lleida

El judici contra elsque es van mobilitzar al davant de la subdelegació de Lleida després de la detenció de Carles Puigdemont ha començat aquest dimecres a la capital del Segrià.Ho ha fet amb l’acord entre les, lai l’per a la rebaixa de condemna de quatre d’ells, que han admès els fets que es van produir el 25 de març del 2018 hores després que l’expresident fos arrestat a Alemanya. El pacte ha fet possible una reducció de petició dede presó a nomésde privació de llibertat. Als acusats se’ls imputen delictes deAls altres set encausats se’ls hi manté la petició inicial, que es concreta en tres anys per desordres públics, nou mesos de presó més per lesions i un any i mig per atemptat als agents de l'autoritat.Un dels acusats,, ha assenyalat que "és un judici polític on no jutgen a onze persones sinó a la voluntat de tot un poble perquè aquells dies calia ser al carrer". "La campanya de solidaritat ens ha donat molta força i entrarem i sortirem amb el cap ben alt i amb les idees intactes perquè no pactem amb un estat feixista", ha exposat. Albendea considera que "les proves que presenta la, amb la complicitat dels Mossos, els domassos d'Òmnium els llaços grocs de l'ANC, són falses".De la seva banda, un portaveu de la Plataforma Antirepressiva de Ponent,, ha dit que no confien "en aquesta justícia" ja que estan convençuts que "els represaliats entren al judici amb una condemna ja decidida". "Evitar la condemna depèn de la solidaritat als carrers", ha afirmat. Està previst que el judici acabi aquest dijous.Abans del judici, una trentena de persones s'han, a l'altura de la subdelegació, per acompanyar els acusats fins als jutjats amb crits demanant la sevaaixí com la llibertat de. El president d'Òmnium Cultural,, que s'ha desplaçat a Lleida per donar suport als acusats, n'ha demanat l'absolució, així com la llibertat per a Pablo HaselLa mobilització d’aquest dimecres s’ha organitzat després que un miler de persones es manifestessin el passat dissabte a la tarda pels carrers de Lleida per reclamar l'absolució dels encausats per la protesta de fa quatre anys.