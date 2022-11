Lleida recupera les xifres de visitants d'abans de la pandèmia

Lleida ha recuperat lesd'abans de la pandèmia, tot i el descens de turismes registrat el juliol a causa de l'onada de calor, segons el balanç de l'any turístic que ha fet el, reunit aquest dimarts. Així, durant el 2022 i fins al mes de setembre inclòs, la ciutat ha rebut, superant lleugerament les xifres del 2019, quan es van assolir els 165.393. A més, han destacat, l'estada mitjana de visitants a la ciutat s'ha incrementat un 9,1%, passa d'una mitjana d'l'any 2019 a una d'1,67 aquest 2022.El president de Turisme de Lleida,, ha recordat que s'ha implicat els membres del Consell Rector en el dia a dia de l'organisme i en els grans planejaments en clau de futur, com ara el Pla Estratègic de Turisme de Lleida que es va treballar de manera oberta en un taller específic.El darrer Consell Rector de Turisme de Lleida de l'any 2022 ha servit també per recordar que l'organisme ha presentat diversos projectes Next Generation de la Unió Europea, com ara “Paisatges naturals i agraris de Lleida, una proposta de destí turístic sostenible”, amb una inversió global de més de; “Lleida, la ciutat dels dos turons”, amb gairebé TRES milions d'euros, o “Compra a Lleida”, per enfortir el comerç en ciutats turístiques, amb un pressupost d'1,8 milions d'euros.