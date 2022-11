El Lleida Esportiu té fitxat un davanter, un extrem i un migcampista

Elincorporarà en aquest proper mercat d’hivern almenys tres jugadors; un, uni und’una lliga de primera divisió d’un altre país.El president de l’entitat,, ha assegurat en una conversa amb afeccionats aquest dimarts que la plantilla es reforçarà en aquestes tres posicions, alhora que ha assegurat que el club té fitxatges fets des del passat estiu: “Hem hagut de fer malabars”, ha indicat.L’empresari gallec ha apuntat que té clares les mancances de l’equip i que, de moment, no pensa fer fora, “perquè està inclòs al full de ruta de l’entitat”. Sobre els mals resultats, Pereira també ha responsabilitzat els àrbitres i les seves males decisions, i ha avisat que els jugadors que no s’impliquin “tindran problemes”.El president ha dit també que les seves continuades absències al Camp d’Esports tenen l’explicació en una depressió . Pereira ha apuntat que fa quatre mesos que pateix aquesta malatia i que no ha pogut estar “al 100%” pel club lleidatà.