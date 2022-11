La Guàrdia Urbana de Lleida canviarà l’uniforme

L'Ajuntament de Lleida invertirà 400.000 euros ende la Guàrdia Urbana de Lleida i adaptar-se així als uniformes estàndard de les policies catalanes.L'alcalde de Lleida,, calcula que els nous uniformes seran una realitat entre desembre i gener i recorda que seran molt similars als dels, amb la diferència de la solapa, que serà de color vermell per a la policia autonòmica i de color groc per a la local. Ho ha dit aquest dimarts durant la celebració de, patrona de la Paeria i de la Guàrdia Urbana. La de Lleida és la tercera policia més antiga de l'Estat, amb 175 anys de servei, ha recordat Pueyo, que es marca com a objectius feminitzar el cos i acabar el mandat amb 240 agents.Per Pueyo, l'hpolicials simbolitza que Catalunya "té una policia integral amb competències diverses i amb funcions ben distribuïdes per garantir la seguretat i la llibertat dels ciutadans".Pel que fa als efectius, l'alcalde de Lleida ha recordat que des de l'any 2019 s'han convocat anualment promocions i, i que aquests dies s'estan celebrant les proves per a la incorporació de 20 nous agents, en què un terç de les places estan reservades a dones. En aquest sentit, ha volgut subratllar que estan "prement l'accelerador per aconseguir la feminització del cos perquè és important que un cos policial s'assembli el màxim a la societat". Actualment, dels aproximadament 200 integrants de la Guàrdia Urbana, només 22 són dones, de les quals 2 són caporals.