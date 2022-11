La UdL identifica un autoretrat de Sorolla

“Estudi de bust d'un home” (1885), obra del pintor valencià(València, 1863 – Cercedilla, Madrid, 1923), ha estat identificat pel Centre d'Art d'Època Moderna (CAEM) de la(UdL) com a unde joventut del mateix Sorolla que l'artista hauria realitzat durant la seva etapa d'aprenentatge a Roma. Es tractaria d'un dels primers autoretrats de Sorolla en el qual els investigadors del CAEM,(catedràtic d'Història de l'Art de la UdL) hi han estat treballant durant sis mesos. La pintura, pertanyent a una col·lecció particular, ja es coneixia com a obra de Joaquim Sorolla i l'estudi de CAEM s'ha centrat en la identificació de la figura i tècnica pictòrica.La pintura havia estat certificada al 1974 per– Sorolla i al 2014 ratificada per Blanca Pons – Sorolla, experta en pintura de mestre valencià, que a més va proporcionar un número de catalogació. L'estudi s'ha centrat en la identificació de la figura i en la documentació de la tècnica pictòrica del Sorolla jove, que ja mostrava un gran, expliquen. Les tècniques emprades en l'estudi (fotografia ultraviolada, fotografia infraroja i microfotografia digital) han permès examinar el procés creatiu seguit per Sorolla en l'execució de l'obra, tot aportant informació valuosa sobre el 'modus operandi' de l'autor durant aquest període.El retrat, un oli sobre tauleta enganxat a una taula més gruixuda, presenta un jove amb barba encara poc densa, de perfil, encorbat sobre una taula mentre dibuixa. Aquest petit format era utilitzat pel metre valencià per a realitzar notes de color i pintura més íntima, com ara els autoretrats, afegeixen.L'obra, que ha estatde joventut de l'artista, "no desentona amb altres retrats de joventut realitzats per Sorolla, on s'autoretrata d'esquena en diverses ocasions o, fins i tot, mostrant el seu reflex deformat vist a través d'un mirall còncau". La similitud del perfil amb fotografies del pintor, l'estil íntim en la pinzellada i la utilització del petit format per a obres més personals, són altres arguments que reforcen la identificació d'aquesta obra poc coneguda del mestre valencià com un autoretrat seu.