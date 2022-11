Una quarantena de músics del Pla d'Urgell s'intercanvien bandes en un concert solidari

Prop d'unadeles canviaran de banda per un únic concert que tindrà lloc el 23 de desembre a la nit alde Mollerussa. Serà en el marc de la segona edició de “”, una iniciativa solidària que surt de la mà de l'aula musical “El Traster” i organitzada per Pla Sonor i l'Ajuntament de Mollerussa que pretén ajuntar el talent musical de la comarca en un format festiu al llarg de tres hores d'actuació.El promotor de l'esdeveniment,, ha explicat que pujaran a l'escenari 6 grups que faran un repertori variat. L'objectiu és treure als músics de la seva "zona de confort" per oferir un espectacle d'estils musicals que aniran des del rock, al pop, el metal o el reggaeton.Cada banda està representada per un color: verd, groc, blau, vermell, lila i taronja, i cadascuna està liderada per dos colíders que han acabat de formar el grup amb altres músics de la comarca per tal de competir a la Causa 2022.Si a la primera edició, que es va fer al 2019 elera el d'una malaltia minoritària, enguany els impulsors han decidit destinar la recaptació que es farà el dia del concert a l'associacióde nens amb càncer. A més també hi haurà un únic premi de 1.200 euros que rebrà la banda guanyadora. D'aquesta manera es pretén donar suport al sector musical del territori i les persones que el tiren endavant.Als grups que actuaran en aquest concert únic hi ha destacats membres de diferents formacions amb recorregut de Pla d'Urgell i també de les comarques de Ponent en general. N'hi ha de Bredda, Fauna, Noisedrome,, entre d'altres.