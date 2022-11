Balaguer inicia les obres d'excavació de l'antic pou de gel per saber-ne l’actual estat

Els pous de gel

inicia aquest dilluns elsper tal de poder definir l', localitzat a finals del mes de maig durant una intervenció a la. Les obre d'excavació s'allargaran durant prop de dues setmanes i van a càrrec del Museu de la Noguera, amb la col·laboració de la. En el cas de Balaguer, aquesta estructura medieval estava situada en un espai ombrívol, en una esplanada al costat de la muralla molt propera a una de les portes d'entrada a la ciutat. La primera menció de l'arrendament del pou de gel data de 1724.El passat mes de maig es va realitzar una intervenció arqueològica amb l'objectiu de descobrir la ubicació exacta de l'antic pou de gel de Balaguer, una infraestructura existent en molts pobles i ciutats en època medieval. Els treballs van permetre localitzar l'accés a través del qual es dipositava el, tot i que a l'estar ple de runa, no es va poder determinar on començava la zona d'emmagatzematge del pou.D'altra banda elparticipa aquest divendres en una jornada sobre pous de gel que es durà a terme ali que s'emmarca dins el programa Cultura Viva, el qual té com a objectiu donar a conèixer les recerques realitzades dins l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Jornada de treball està oberta al públic i s'hi presentaran els treballs de recerca i recuperació dels pous de gel en poblacions de la zona com Tàrrega, Alfarràs, Alcarràs, Solsona i d'altres poblacions de la comarca de l'Urgell.La directora i la conservadora del Museu de la Noguera,, participaran presentant els treballs que s'estan duent a terme i com ha estat tot el procés de recerca prèvia per a localitzar el pou de gel a Balaguer.Els pous de gel són construccions de planta circular i de forma cilíndrica, coberts amb una volta de mitja esfera. Les parets verticals s'alçaven fins a l'arrencada de la volta, que normalment estava construïda amb grans carreus de pedra.La construcció estava sovint, ja que servien per guardar-hi la neu i el glaç. El sistema per a dipositar el gel era força senzill: una persona se situava a la part interna del pou i una altra al passadís d'accés, i a través d'un sistema de cordes i politges anaven desant el gel per capes a l'interior del pou. Entremig d'aquestes capes s'hi posava palla i llistons de fusta per a conservar millor el gel i alhora absorbir les possibles filtracions del propi desglaç. I quan s'havia de fer servir el gel, es treia per una obertura a la part superior de la cúpula, que sovint era a peu pla.