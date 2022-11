El bus de seguidors del Lleida Esportiu no anirà a Alacant com a protesta

Arrel del viscut al final del partit i les faltes de respecte per part d’alguns jugadors, queda suspès el viatge a Alacant.



Volem agrair als jugadors que han vingut al final del partit, l’afició està per sobre de tots i de tothom! — Blues Nord (@BluesNord) November 20, 2022

Elno tindrà afeccionats en el partit del proper diumenge contra l’, a Alacant. Almenys, no els que viatgen organitzats per laEl col·lectiu, que porta quatre anys gestionant desplaçaments, ha decidit no anar ala animar l’equip com a mesura de protesta per la decisió de ladesprés del matx contra l’Alzira.Molts dels futbolistes van circular cap al vestidor ivan quedar-se al terreny de joc per demanar disculpes als afeccionats que havien estat animant des de la grada. La penya considera que aquest és un fet greu.