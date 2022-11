Laura Bergés, la candidata més votada en la primera volta del Comú per liderar la llista electoral

Elha tancat la primera volta de les primàries, que determinarà l'ordre provisional de lade la formació per a les eleccions municipals del 2023.En total, hi han participat 320 persones i la candidata més votada ha estat la, seguida per l'actual regidor a la Paeria,, respectivament. En la segona volta de les primàries, que tindrà lloc el diumenge 27 de novembre, l'assemblea del Comú de Lleida consensuarà la persona que encapçalarà la llista.La formació, que actualment té dos regidors a l', completarà en els pròxims mesos la llista definitiva amb què concorrerà a les pròximes eleccions municipals.