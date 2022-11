«Mira que si marqués el Lleida…»

El 20 de novembre de 1993 laguanyava al Barça alamb un gran gol de. Les imatges de la jugada i de la celebració posterior dels jugadors d s’han convertit amb el pas dels anys en una de les icones de la història futbolística de la capital del Segrià. Un dels periodistes que va narrar aquell gol,, somiava en veu alta durant el partit abans de la mítica jugada; “”.Aquelles paraules prenen tot en sentit 29 anys després d’aquella fita, però en un context esportiu ben diferent. L’equip de la ciutat juga a la quarta categoria del futbol estatal, els jugadors són amateurs i costa molt marcar gols . De fet, el Lleida Esportiu fa un mes que no anota, des del passat, quan l’equip va empatar a un contra elDes d’aleshores, quatre partits amb el marcador a zero. Aquest és un dels principals problemes de l’actual plantilla , que necessita generar moltes ocasions per fer gol i, a sobre, té mala sort amb les rematades.El Lleida Esportiu porta més pals que gols en els dos primers mesos de competició. Davanters comno veuen porta i han acabat demanant perdó als afeccionats en un gest que els honora alhora que palesa la preocupant situació de l’entitat lleidatana.