Els jugadors i tècnics delhan mantingut aquest diumenge una llarga xerrada després de la derrota alcontra l’valencià.Tot i l’abatiment general, la plantilla s’ha conjurat per tirar endavant la situació, i la recepta que s’han auto imposat és clara: continuar treballant en la mateixa línia per aconseguir puntuar i sortir de la zona de descens.El capitàes va mostrar convençut en roda de premsa de la capacitat de l’equip per virar la mala dinàmica, unes paraules que anaven en sintonia amb les que va dirsobre eljust després d’acabar el matx.El davanter va demanar disculpes als afeccionats alhora que va indicar que estan segurs que poden tirar endavant i salvar la categoria. L’objectiu de l’ascens ha quedat ja al calaix per aquest equip.