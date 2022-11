El Lleida Esportiu perd altre cop a casa i cau en zona de descens

El Lleida Esportiu tenia l’obligació de guanyar aquest diumenge per trencar la mala dinàmica de resultats, però ha tornat a perdre , avui contra l’valencià (0-1). Els blaus han encaixat la tercera derrota consecutiva i cauen en zona de descens. Ja estan a 11 punts dels llocs de play-off d’ascens.Els lleidatans han completat una primera part en la línia de tota la temporada; dèbils en atac i amb un control estèril del matx. Aquesta indolència l’han pagat al minut 22 amb el gol de, que en una bona acció ha aconseguit batre la porteria del Lleida Esportiu, avui defensada per Iñaki en el que ha estat una nova decisió sorprenent de Pere Martí. El tècnic ha deixat a la banqueta Vidal després del gran partit que va fer la setmana passada contra l’Alabès. Amb el resultat de derrota s’ha arribat a la mitja part.A la represa, el matx ha seguit pels mateixos verals, i les bones actuacions del porter local han evitat que el partit quedés vist per a sentència. Tot i això, els lleidatans han tingut ocasions clares per fer l’empat en els primers compassos de la segona part, però han perdonat, com sempre aquest any. Comeras ha enviat una pilota al pal al minut 56 i l’equip ho ha intentat fins al final, però ha demostat estar negat de cara a porta.L’equip suma només deu punts en 11 jornades. La propera, el Lleida juga contra l’, a Alacant.