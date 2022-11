Josep Maria Sala-Valldaura i Marina Miralles guanyen el Josep Vallverdú d’assaig i el Màrius Torres de poesia

(Gironella, 1947) ha guanyat elamb “La serp i la poma: al voltant del llenguatge poètic”, una obra sobre la poesia "amb dos tipus d'argumentació, la lògica i l'analògica, que es van alternant", explica l'autor. El 27è Premi de poesia Màrius Torres ha estat per(Granollers, 1992) amb “”, que versa sobre el, "amb una primera part més fosca i una segona més esperançadora i que juga amb la doble lectura fonètica del títol, com a adverbi temporal i com a substantiu", explica l'autora. Els guanyadors s'han anunciat aquest divendres al Saló de Sessions de la Paeria i els premis es lliuraran aquest vespre a la Seu Vella de Lleida.Els dos guanyadors són. Sala-Valldaura ésper la Universitat de Barcelona (UB), ha estat catedràtic de Literatura espanyola moderna i contemporània a la Universitat de Lleida (UdL) i ha guanyat diversos premis de poesia, narrativa i d'assaig com el. Miralles Mestre és graduada en filologia catalana per la UB i té un postgrau d'assessorament lingüístic i serveis editorials, professió a la qual es dedica actualment. A més de poesia, també ha publicat novel·la, assaig i un conte i a més és pianista i compositora.Sala-Valldaura ha explicat que al llibre es van alternant dos tipus d'argumentacions. Per una banda, "s'explica la poesia com si entressis en una mina i veiessis la galeria de la poesia i els seus materials i aprofitessis per parlar de la seva qualitat i riquesa" i d'una altra "es destria el coneixement poètic respecte el coneixement filosòfic i el coneixement científic".Miralles Mestre ha explicat que el, amb una primera part més centrada en la por a fer-se gran i la pèrdua i una segona de lluita, d'avançar, d'arrels, que es pot llegir també en clau política perquè el va escriure arran de l'1 octubre de 2017 i sobretot de la sentència del procés del 2019. "Va ser una temporada que va remoure molt i em va portar a escriure molt. I molts poemes són fruit d'aquesta època", confessa.