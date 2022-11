Lleida oferirà vuit representacions de «La Factoria dels Reixos« l’1 i el 2 de gener

” tornarà aquestesa Lleida amb un total de vuit representacions, que tindran lloc en diferents horaris els dies 1 i 2 de gener al. Incorpora algunes novetats respecte a l'any passat com ara la interpretació de signes en totes les sessions i la recuperació de la benvinguda com una escena artística més, prèvia a l'inici de l'espectacle. Impulsada des de lai sota la direcció de, torna a implicar el sector cultural lleidatà amb la participació de 70 professionals i 50 artistes que portaran l'esperit nadalenc i dels Reis d'Orient a la ciutat. Les entrades ja es poden adquirir al preu cinc euros i són gratuïtes per als menors de dos anys.L'alcalde de Lleida,, ha posat de relleu el fet que “La Factoria dels Reixos” tingui continuïtat. "Fa un parell d'anys, en un context de pandèmia mundial, vam ser capaços de tirar endavant aquesta iniciativa, que no hem volgut perdre perquè simbolitza les hores de treball que hi ha al darrere d'aquest projecte, la imaginació, estima i la voluntat de moltes persones per tirar-ho endavant", ha assenyalat. "És un espectacle que ja ens el sentim nostre, de Lleida, i que ha arribat al cor de tots els lleidatans", ha destacat Pueyo.De la seva banda, el regidor de Festes,, ha dit que “la Factoria dels Reixos és un espectacle creat amb cent per cent talent local, únic a tot Catalunya i a tot l'Estat, en què treballen molts professionals i artistes i del quals cal sentir-se orgullosos". Les companyies lleidatanes que hi participen enguany sónLes entrades costen cinc euros (són gratuïtes per als menors de 2 anys que no ocupin seient) i ja es poden comprar a través del web festeslleida.koobin.com. De totes maneres, per a aquelles persones que tinguin dubtes per comprar l'entrada en línia s'ha habilitat un telèfon d'assistència (973 930 247) i també els punts de suport digital presencial.