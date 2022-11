El PSC negociarà ara els pressupostos amb el govern de la Paeria tot i les crítiques

acceptade la Paeria per al 2023 amb el govern d'ERC i JxCat però ja ha anunciat que no li donarà "un xec en blanc". La portaveu adjunta del grup socialista,, ha exposat aquest dijous les propostes plantejades pel PSC als comptes, que inclouen més inversió en seguretat; en agenda urbana, per tal de millorar l'accessibilitat als carrers, i avançar en polítiques verdes. "en funcionament l'1 de gener del 2023 i que, per això, cal fer els esforços necessaris perquè això sigui així", ha assenyalat Iglesias. Tot i això, ha dit el PSC no donarà suport a uns comptes "que assegurin un equipament de múltiples usos" en els quals "no creu".Iglesias ha indicat que "lade tenir uns pressupostos és de Pueyo" i ha remarcat que les propostes del PSC "van en la línia de fer de Lleida una ciutat més segura, més amable, amb els carrers verds i endreçats i amb iniciatives per millorar diferents equipaments municipals, que són una de les grans bases per garantir la cohesió social a la ciutat"."Els comptes que presenta el govern de la Paeria no són els nostres perquè creiem que haurien d'incorporar més inversions en neteja i il·luminació", ha explicat la portaveu adjunta del grup socialista. "Atès el context internacional és un moment de fer propostes i ser generosos", ha dit Iglesias.La formació s’ha avingut a negociar tot i les crítiques de, que va carregar contra l’executiu deper no haver presentat els números al mes d’octubre. Els governs del PSC mai van fer públics els pressupostos en aquest mes.