Detenen un home a Torrefarrera per quatre robatoris d'aspersors en explotacions agrícoles

Elsvan detenir dimarts passat a(Segrià), un home decom a suposat autor de quatre furts. En concret hauria robat tubs ien finques agrícoles de lai també de la partida Bolós, a Almenar. La policia va començar a investigar després d'un primer furt la matinada del 9 de novembre.El mateix dia, una patrulla que estava a Torrefarrera va veure un cotxe carregat ambcom tubs doblegats i canyes d'aspersió que els va fer aixecar dubtes. Es van identificar els dos ocupants del cotxe i es va comissar el material de forma preventiva perquè no els van saber donar cap explicació coherent.Dissabte passat, en un control preventiu a lade Torrefarrera, els Mossos van comprovar que els dos sospitosos havien venut nombrosos aspersors que no se sabia d'on venien. A principis de setmana, la policia va esbrinar que el material intervingut al cotxe havia estat furtat d'una explotació agrícola de Suquets. A més, també es va constatar que els aspersors intervinguts a la deixalleria els havien robat divendres passat en tres explotacions de laFinalment, dimarts cap a les onze de matí es va aconseguir detenir a Torrefarrera un dels lladres. La investigació continua oberta per tal de detenir el segon implicat i no es descarta que estiguin implicats en altres fets similars. El detingut, amb antecedents, passarà aquest dijous a disposició judicial davant de jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.