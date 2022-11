El Comú demana la destitució de Toni Postius per presumptes anomalies en contractació

Elexigeix al primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de la Paeria,, que assumeixipolítiques i, en cas de no fer-ho, que sigui destituït per l'alcaldeEl grup municipal fa aquesta petició arran de l'obertura d'un expedient d'informació prèvia per part de l'Ajuntament de Lleida a petició de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per unes presumibles anomalies en matèria de contractació pública entre 2019 i 2020, que afecten les regidories d'Urbanisme i d'Esports. El Comú reitera que el cas "" amb la destitució de l'aleshores regidor d'Esports, Sergio González, mentre que "Postius va eludir la seva responsabilitat última com a titular d'Urbanisme".El Comú, tal com ja va manifestar aleshores, considera que els fets del “cas Singular”, es van "tancar en fals" amb la destitució com a regidor d'Esports de Sergio González, que va deixar eltot i que va continuar a la Paeria com a regidor no adscrit a l'oposició. El grup municipal recorda que des de les regidories d'Urbanisme i Esports de la Paeria "s'havien encarregat diversos treballs sense concurs a una empresa que durant la darrera campanya de les municipals havia donat suport explícit a JxCat".Des del Comú, consideren que", mentre que "Postius va eludir la seva responsabilitat última com a regidor d'Urbanisme". Tal com ja va fer en aquell moment, el Comú demana a l'alcalde Pueyo que destitueixi Postius si aquest assumeix cap responsabilitat política.[h2]Postius, molt tranquil[/h2]Postius, per la seva banda, ha assegurat estar “”. Recorda que el cas “no és nou” i que al llarg d’aquest any i mig s’ha anat demanant informació a diferents òrgans. En aquest sentit, l’edil ha apuntat que l’informe es troba en la seva part final.