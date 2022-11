«No feia coses d'un pare normal», declara la filla que denuncia abusos del pare

“No feia coses d'un pare normal", ha dit laque amb 14 anys va denunciar abusos sexuals per part del pare a, en la declaració que va fer davant delsde l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) i que aquest dimecres s'ha pogut escoltar a l'. Ha explicat que una nit de setembre del 2021, el pare es va posar a sobre d'ella al llit, li va tocar els pits i s'hi va refregar sobre el llençol mentre la petonejava per tota la cara. La fiscalia li demanaper aquests fets i 14 anys més per violar reiteradament la dona, que ha dit que l'obligava a mantenir relacions sexuals no consentides. Els psicòlegs consideren el relat de la nena creïble mentre que reconeixen tenir dubtes sobre el de la mare.Els psicòlegs consideren creïble el relat dels fets de la nena perquè és "molt detallat,, manté una estructura lògica i fa referència a sentiments". En canvi, el de la mare, diuen, "és molt genèric, sense massa contingut i pobre", per la qual cosa no poden determinar la seva credibilitat. Elsatribueixen aquesta limitació narrativa de la dona o a la fabulació o a la resignació. "Potser que s'hagi acostumat a aquesta situació", referint-se al fet de mantenir relacions sexuals no consentides.Aquesta segona opció és la que defensen tant la fiscalia com l'acusació particular, que en el seu informe han insistit que "o per cultura o per por" la mare va callar, fins que l'home va abusar de la filla. La, en canvi, considera que la dona l'ha denunciat falsament per aconseguir diners i que ha suggestionat la filla per fer el mateix. L'home ha negat els fets i ha assegurat que les relacions sexuals amb la dona van ser consentides i que mai ha tocat la filla de manera lasciva.[h2]Acusació[/h2]Els fets van passat a finals del 2021 al pis on vivien, a Lleida. L'home, de llavors 45 anys, està acusat de mantenir relacions sexuals amb la dona sense el seu consentiment, tapant-li la boca i dient-li que callés. Per aquests fets, el ministeri públic sol·licita 14 anys de presó per un delicte continuat d'. A més, li demana també cinc anys de presó per abús sexual per estirar-se sobre la seva filla al llit i tocar-li els pits. Arran d'aquests fets, el jutjat va emetre una ordre d'allunyament d'ell cap a les dues. El judici s'ha fet aquest dimecres a l'Audiència de Lleida.