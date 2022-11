Entitats de barri i el PSC donen suport al líder veïnal que va instar a fer fora «les rates de la Paeria»

El president de L’Associació de Veïns del Secà de Sant Pere,, ha rebut el suport de la junta directiva de l’entitat en el context de la polèmica amb l’alcalde de Lleida,El Paer en cap va enviar una carta a l’associació en la qual manifestava el seu “malestar i disgust” per les declaracions fetes per Carreiro, que va cridar el passat dissabte a “treure les rates que hi ha a la Paeria i netejar-la tota” i a “rebentar tot el que està fent el govern de la ciutat”. Per Pueyo, aquestes paraules són pròpies de l’”” i que “conviden a la violència”, i per aquest motiu ha decidit trencar relacions amb el col·lectiu veïnal.Per la seva banda, Carreiro assegura que sempre s’ha dedicat a “unir les persones i apostar pel treball comunitari” alhora que ha lamentat l’actuació de l’alcalde en aquest afer. Les set entitats que van participar en la manifestació de dissabte han donat suport a l’AVV del Secà de Sant Pere i a Carreiro, que ja s’ha disculpat públicament.El cap de l’oposició a la Paeria,, creu que les declaracions del líder veïnal son “desafortunades”, però ha defensat Carreiro i ha instat el govern municipal de la Paeria a obrir el diàleg amb l’Associació de Veïns del Secà de Sant Pere i “que actuï amb responsabilitat per tal de no fer escalar un conflicte amb l’entitat veïnal i el seu president”.