Alliberen a Raimat els primers exemplars de turó europeu criats en captivitat a Catalunya

Aquest dimarts s'han alliberat, al Segrià, els primers exemplars de(Mustela putorius) criats en captivitat, en el marc d'una prova pilot del projecte TuroCat de recuperació d'aquesta espècie a Catalunya. Aquesta prova, que també es desenvolupa a les comarques gironines, pretén reforçar les poblacions de turons a les poques zones on hi subsisteix i reintroduir l'espècie en altres indrets com ara la demarcació de Lleida on gairebé havia desaparegut. A la vegada, s'avaluarà la funcióper part dels exemplars alliberats, ja que són un dels principals aliments dels turons. El projecte TuroCat és una iniciativa del Departament d'Acció Climàtica, la Fundació Barcelona Zoo i la Fundació Trenca.En el marc del projecte TuroCat de recuperació dela Catalunya, s'ha engegat una prova pilot de recuperació d'aquesta espècie les comarques de Lleida amb individus procedents del programa de cria en captivitat que ha posat en marxa el projecte, amb la col·laboració del Centre de Fauna del Pont de Suert del. També ha tingut el suport d'un nucli zoològic privat en el Pallars Sobirà. Aquest dimarts ha estat el primer cop que s'alliberen al medi natural turons prèviament criats en captivitat.En concret, la iniciativa es desenvolupa en col·laboració amb Raimat Natura, on aquest dimarts s'han alliberat set turons. Es tracta d'un espai natural deon conviuen en harmonia centenars d'ocells aquàtics, rapinyaires en perill d'extinció, mamífers i els conreus de vinya ecològica del celler Raimat. Des del maig del 2021, l'espai és obert al públic per tal que tothom pugui descobrir la seva biodiversitat.