La Plataforma Antirepressiva de Ponent ha denunciat aquest dimarts des de l'Eurocambra la persecució de la "dissidència política" a l'Estat. En una atenció a mitjans després de reunir-se amb els eurodiputats de Juntsi altres membres de la cambra d'altres països,, un dels 11 acusats pel cas de la subdelegació que seran jutjats el 23 i 24 de novembre a l'Audiència de Lleida, ha denunciat que són uns "caps de turc per atemorir la dissidència política". "És un judici polític i no pactarem amb l'Estat. Anirem a per l'absolució", ha defensat."No ens rendirem davant un estat feixista", ha afegit Albendea, que ha demanat que la manifestació convocada el 19 de novembre, uns dies abans de la vista, sigui "multitudinària".Al seu torn,, membre de la Plataforma, ha apuntat que continuaran "lluitant per l'absolució del cas dels 11 de la subdelegació i d'altres casos repressius al territori". Així, ha criticat les causes a l'Estat contra "totes les persones que surten al carrer a protestar" que "es juguen la cara per defensar els drets fonamentals".A més, Monterroso ha criticatper no haver-los donat "cap resposta" i per negociar amb el govern espanyol la reforma del delicte de sedició mentre es reunia amb els membres de la Plataforma. Per la seva banda, Albendea també ha valorat "molt negativament" la reforma del delicte de sedició.Les trobades amb eurodiputats s'han produït quatre dies abans de la manifestació convocada a Lleida per la vista dels dies. Cadascun dels acusats s'enfronta a més de 5 anys de presó per la protesta del 25 de març de 2018 davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida contra la detenció de Puigdemont a Alemanya. Concretament, la fiscalia demana per als 11 acusats 3 anys de presó per desordres públics, 9 mesos de presó més per lesions i 1 any i mig per atemptat als agents de l'autoritat. En el cas de Pablo Hasel, demana mig any més per aquest últim delicte en aplicar-li l'agreujant per reincidència.