Set de cada deu persones ateses per la Creu Roja a Lleida experimenten algun tipus de soledat

Set de cada deu persones ateses per laexperimenten algun tipus de soledat i, d'aquestes, el 15% admeten patir. Els col·lectius més vulnerables presenten uns indicadors de soledat superiors a la mitjana i, si conflueixen 2 o més factors de vulnerabilitat, la soledat augmenta exponencialment. Els indicadors més alts de soledat es donen en el grup d'entre 41 i 50 anys, amb un 79,3%, mentre que els indicadors més baixos, entre les persones més grans. Aquestes són algunes de les conclusions del primer informe de L'Observatori sobre “”, elaborat a partir de les enquestes fetes de febrer a maig de 2022 a 1.511 persones ateses per la Creu Roja, 300 d'elles de la demarcació de Lleida.L'informe remarca que la soledat no desitjada afecta especialment els col·lectius que pateixen pobresa, exclusió, marginació social o vulnerabilitat (migrants, persones amb malaltia o discapacitat, aturades o mares monoparentals). Es tracta, per tant, d'una problemàtica que no afecta únicament les persones grans, tot i que la majoria d'estudis i els recursos per pal·liar-la s'han centrat en aquest col·lectiu.El sentiment de soledat no es dona necessàriament en persones que viuen soles i està relacionat amb lao deamb la comunitat. En aquest sentit, més de la meitat de persones enquestades consideren que viure sol no és bo o que té més inconvenients que avantatges, mentre que el 48,3% en fan una valoració positiva. La visió de viure sol és més desfavorable entre els homes i aquesta diferència es fa més acusada amb l'edat.L'informe també destaca que el 83% de les persones no disposen de cap tipus deni tecnològic per a la seva cura o la de la seva família, però aquest percentatge varia en funció de l'edat i a partir dels 80 anys, gairebé el 60% reben algun tipus de servei. De fet, les persones grans són també les que poden comptar amb xarxa més propera davant una necessitat puntual de suport o d'acompanyament.