Intervenen roba falsificada valorada en 30.000 euros i per vendre a Torrefarrera

Lava intervenir diumenge roba falsificada valorada amb un preu de venda al públic en, que anava destinades a ser venudes al mercat ambulant dels diumenges de(Segrià).Agents del cos van aturar al matí prop de la població de(Noguera) un vehicle i dins hi van trobar nombroses peces de vestir (abrics, jaquetes i gorres, entre altres) de conegudes marques. Arran de les gestions policials, un pèrit oficial de les marques va certificar la falsedat de la roba. Davant els fets, la Guàrdia Civil va obrir diligències al conductor i únic ocupant del vehicle, un veí de Lleida, de 39 anys i nacionalitat senegalesa, com a investigat per un presumpte delicte contra la propietat industrial.La Guàrdia Civil va traslladar les diligències alnúmero 3 de Lleida i va posar a disposició de la mateixa autoritat judicial la roba intervinguda.