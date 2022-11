Roben tres obres d’art del monestir de Vallbona de les Monges

Elsinvestiguen unal monestir de, a l'Urgell. L'avís el van donar dissabte les monges que hi resideixen i segons la policia, els lladres s'haurien emportat elements de pedra de l'interior del temple, en concret dues piques i un arc de pedra del costat de la capella.El robatori hauria tingut lloc entre dimecres i dijous de la setmana passada. El monestir de Vallbona de les Monges, fundat a la primera meitat del segle XII és un monument declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Es tracta del monestir cistercenc femení més important de Catalunya.El passat 31 d'octubre també hi va haver un robatori a l'arxiu del. Els lladres haurien fet servir un modus operandi similar per accedir-hi escalant per la façana.