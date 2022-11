La Plataforma Antirepressiva de Ponent portarà a Europa el cas dels onze de la subdelegació

Membres de lade Ponent seran demà dimarts al Parlament Europeu, on es reuniran amb l'expresident de la Generalitati eurodiputats d'altres països, per "denunciar la repressió de l'Estat".Aprofitaran la trobada per explicar el cas dels, que seran jutjats el 23 i 24 de novembre a l'. Cadascun d'ells s'enfronta a més de 5 anys de presó per la protesta del 25 de març de 2018 davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida contra la detenció de Puigdemont a Alemanya. La plataforma ha convocat també una mobilització de protesta el 19 de novembre, 4 dies abans de la vista.La fiscalia demana que s'imposin als 11 acusats,per desordres públics, 9 mesos de presó més per lesions i 1 any i mig per atemptat als agents de l'autoritat. Per a aquest últim delicte, demana mig any més pel raper Pablo Hasel, en aplicar-li l'agreujant de reincidència. Així doncs, en total sol·licita que s'imposin 5 anys i 3 mesos per a 10 dels acusats i 5 anys i 9 mesos per al raper lleidatà. També se'ls hi demanen multes de gairebé 40.000 euros pels delictes de danys i lesions lleus (3.600 per a cadascun dels 11).