Lleida inicia les obres a Prat de la Riba per construir-hi un carril bici i més espai per a vianants

L'començarà la setmana vinent les obres dede l', entre, finançades amb fonsa través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol. Els treballs, que costaran 1,4 milions i duraran sis mesos, preveuen habilitar un carril bici en cada sentit i guanyar espai per als vianants ja que s'eixamplarà la vorera dreta de baixada -la del costat on hi ha el CUAP-.També es donarà continuïtat alen tot el tram. Així, quedarà un carril de baixada per a la circulació de la resta de vehicles. L'execució de les obres comportarà talls puntuals de trànsit i el trasllat temporal d'aparcaments i parades de taxi i bus.L'avinguda Prat de la Riba, una de les principals artèries de la capital del Segrià, es veurà transformada al llarg dels pròxims sis mesos per tal de guanyar més espais per a vianants, accessibilitat i seguretat.El projecte de remodelació consistirà en l'ampliació en més de dos metres i mig de la vorera del costat del Centre d'Urgències Atenció Primària (CUAP), que passarà de tenir entre 3,6 i 3,8 metres fins a 6,3, facilitant així el passeig en una via molt transitada. També s'aprofitarà per crear espais de lleure més verds i àrees de descans fent petites places a les cruïlles, amb set passos de vianants elevats (cinc d'ells nous) per donar prioritat a les persones que van a peu. A més, s'habilitarà carril bici en ambdós sentits, amb un total de 844 metres lineals, que permetrà millorar la interconnexió de la xarxa i en especial l'enllaç entre la Zona Alta i Pardinyes.Durant una visita a Prat de la Riba, l'alcaldei el primer tinent d'alcalde,, han destacat que s'emmarquen dins les actuacions d'implantació de nous eixos de vianants, bicicletes i transport públic als eixos bàsics de la futura zona de baixes emissions (ZBE), finançat amb fons europeus Next Generation. "L'objectiu d'aquestes obres és impulsar un canvi en la mobilitat de la ciutat que contribueixi a la reducció d'emissions de CO2 i a guanyar espai per als vianants a la via pública", ha afirmat Pueyo, qui ha demanat també paciència a la ciutadania davant les possibles molèsties que puguin causar els treballs.Per la seva banda, Postius ha assenyalat que la de Prat de la Riba és una actuació que s'afegeix a les ja iniciades ai la, i a les que pròximament començaran al barri de Pardinyes i el polígon, on també arribarà un nou tram de carril bici. "En total, sumen 6,3 milions d'euros de fons europeus més 3 addicionals que posa l'Ajuntament de Lleida per a la millora de la mobilitat i dels usos en bicicleta i per a vianants", ha declarat.