Detenen el padrastre i el marit d'una dona per barallar-se amb ganivets davant els dos fills menors

Lade Lleida va detenir ahir diumenge eli eld'una dona per discutir, barallar-se i amenaçar-se mútuament amb. Els fets van passar cap a les sis del matí a casa de la dona, en presència dels seus dos fills petits.Tot i que els dos homes es van presentar davant dels agents com a, acusant-se l'un a l'altre de les agressions i amenaces, tots dos van ser detinguts per un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar arran de la declaració de la dona que va dir que tots dos s'havien barallat i amenaçat amb ganivets i que el marit, a més, l'havia agredit a ella.És per això que els agents van detenir el padrastre peri el marit per violència domèstica i violència masclista.