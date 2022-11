Rosa Maria Perelló apunta a la candidatura de Junts per Tàrrega per a les municipals

ha presentat aquest divendres al Teatre Ateneu les principals línies d’acció del projecte de ciutat que està confeccionant perquè la ciutat recuperi el “dinamisme, el lideratge i tingui un full de ruta clar i consensuat” amb les principals inquietuds de la ciutadania.En el marc d’aquesta conferència,s’ha mostrat disposada a seguir liderant el projecte i ha anunciat que presentarà a l’assemblea de Junts per Tàrrega la seva candidatura per tornar a encapçalar les llistes de les properes eleccions municipals.A través de la conferència “” s’ha explicat les tasques realitzades pel grup municipal al llarg d’aquests darrers quatre anys d’oposició al govern municipal tripartit format per. Segons els regidors de Junts, s’ha fet “una, defensant els nostres posicionaments i discrepant amb sòlids arguments”. En aquest sentit, s’ha donat suport i s’ha arribat a acords en aquells temes que afavorien el bon funcionament de la ciutat, però alhora s’ha estat atent i curós en auditar l’actual gestió municipal.Segons l’equip de Junts per Tàrrega, la ciutat “necessita uni un full de ruta clar i compartit”. Per aquesta raó, la conferència també ha volgut detallar la proposta del pla municipal que s’està confeccionant pels propers anys amb la mirada posada en una data amb un gran simbolisme: el 2034. En aquest any, Tàrrega celebrarà el 150è aniversari de l’atorgament del títol de “Ciutat”.Aquest gran projecte de present i futur de la ciutat, en el qual treballa Junts per Tàrrega, estarà dividit en, dels quals penjarà tota l’acció política: gestió municipal; comerç, indústria i sector primari; pacificació, neteja i civisme; benestar social; i cultura, esport, educació i lleure.Junts per Tàrrega també ha exposat al llarg de la conferència que, per poder fixar “les línies mestres d’aquest treball de tant abast i magnitud, cal comptar amb la complicitat de la ciutadania, tot generant il·lusió i orgull de pertinença a un projecte comú entre els veïns i veïnes”.