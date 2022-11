Vilanova de la Barca estrena nou consultori mèdic local

L'atenció primària a(Segrià) s'ofereix des d'aquest dilluns al nou, ubicat al carrer Raval de la Creu, 32. Salut destaca la millora que suposa, tant per als usuaris com per als professionals, ja que es tracta d'un ampli i lluminós espai de 490 metres quadrats, dividits en dues plantes, dels quals el consultori n'ocupa gairebé 300.A la planta baixa, hi ha cinc espais per ai, a la primera, una sala diàfana polivalent que acollirà serveis municipals. El consultori, que forma part de l', compta amb un equip de medicina, infermeria i treball social, que atén un miler de persones, un 27% majors de 65 anys. L'espai substitueix al que hi havia fins ara al carrer Major.Lai posada en marxa delha estat possible per la col·laboració de la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Vilanova de la Barca. El centre, de la mateixa manera que fins ara, continuarà gestionat per Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).