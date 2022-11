Desmantellen una plantació de més de 1.500 plantes de marihuana a Puigverd de Lleida

Agents de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola van desmantellar dimecres passat unadede(Segrià). Ho van fer en el marc d'un operatiu batejat amb el nom de “” i en el qual també es va detenir una persona que es trobava a l'interior de la parcel·la on hi havia la instal·lació il·legal en el moment de l'actuació policial.També es vaper al manteniment i desenvolupament de la plantació en aquest punt pròxim a Puigverd. A principis de novembre, la policia va poder confirmar la presència d'aquesta plantació i també l'existència d'una gran quantitat de subministres per al cultiu de cànnabis.Les plantes es trobaven plantades en testos i estaven en ple procés de creixement. També es va localitzar una bossa ambsecs de marihuana, i un 5,450 quilos de plantes ja tallades. Al lloc també hi havia documentació d'una persona d'origen albanès, que es va detenir.La policia creu que amb aquesta actuació s'ha aconseguit desmantellar una petita organització que es dedicava a l'. En aquest sentit, s'han instruït diligències per un suposat delicte contra la salut pública i també per frau a la xarxa elèctrica. La investigació s'ha traslladat al jutjat d'Instrucció número 3 de Lleida i la policia no descarta més detencions.