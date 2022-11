Les Borges Blanques proclama Josep Vallverdú fill adoptiu

Lesha fet entrega aquest dissabte del títol dedel municipi a(Lleida, 1923) en un acte al Centre d'Empreses Innovadores (). Amb aquest, el consistori ha volgut reconèixer la tasca de l'autor de “Rovelló” com a escriptor i, en especial, com a docent ja que durant 18 anys, fins el 1988, va donar classes a l'institut del municipi que actualment porta el seu nom. Vallverdú ha explicat davant dels assistents que és "garriguenc" i ha recordat l'etapa de professor a les Borges com els seus "". També ha agraït el reconeixement del consistori, tot i que ha admès que no l'ha sorprès donada la col·laboració "tan intensa" que durant anys ha mantingut amb el municipi.Vallverdú ha explicat que ha estat "una" ser proclamat fill adoptiu del municipi i que no es tracta d'un títol més, sinó d'un reconeixement "molt important" per l'estret lligam que l'uneix amb les Borges Blanques.De fet, als seusha dit que és una decisió que no l'ha "estranyat massa", ja que es considera "" i sempre que visita la comarca se sent "com a casa". Les Borges Blanques és el quart municipi que proclama Vallverdú fill adoptiu, després de l'Espluga de Francolí, Balaguer i Sant Martí de Maldà, a més del títol de fill predilecte de Lleida. "Ja només falta que sigui fill predilecte de l'univers", ha bromejatL'alcaldessa de les Borges Blanques,, ha defensat el reconeixement a Vallverdú per "tota la trajectòria com a mestre i tots els vincles que ha tingut al municipi". "Crèiem que se li havia de fer, és una persona molt important arreu i a les Borges teníem un assignatura pendent", ha afegit.