Detingut un lladre multireincident per diversos robatoris a Lleida i Mollerussa

Elsd'Esquadra van detenir dimecres aun home, de 42 anys i amb més de cinquanta antecedents, com a presumpte autor d'un robatori amb violència, un robatori amb força i dos furts. El cos va obrir una investigació a l'octubre arran de diversos robatoris entre els dies 24 i 30 d'octubre a lade Lleida.En concret, un furt en una clínica veterinària del carrer Joc de la Bola, un robatori amb força en un local dei un robatori amb violència en un hotel del passeig de Ronda, on el lladre va intimidar una treballadora amb un ganivet i es va endur els diners de la caixa enregistradora. A més d'aquests fets, la policia també relaciona el detingut amb el furt d'un anell el 13 d'agost en unaLa investigació va permetre a la policia identificar el presumpte autor dels robatoris, que va ser localitzat i detingut aquest dimecres, cap a la una de la tarda, al passeig de Ronda de la capital del Segrià.Els Mossos mantenen laja que no descarten que el detingut estigui implicat en altres fets similars. L'home passarà aquest divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.