La UdL participa en un projecte europeu per definir un espai de dades per a l'agricultura

La Universitat de Lleida () participa en el projecte internacional “AgriDataSpace”, liderat per l'empresa francesa, que té com a objectiu definir un futur espai europeu de dades per a l'agricultura que faciliti l'intercanvi, el processament i l'anàlisi d'una manera segura, fiable, transparent i responsable. La iniciativa, ambde la Unió Europea i que s'allargarà fins al març del 2024, busca crear noves oportunitats per controlar i optimitzar l'ús dels recursos naturals, estimulant innovacions basades en dades. El consorci aplega instituts de recerca, intermediaris de dades agrícoles i associacions industrials de deu països. El projecte es presenta divendres a El Ejido (Almeria) en el congrés Datagri 2022."L'objectiu és facilitar que es comparteixin tota mena de dades a escala europea, des de la informació de sensors en l'àmbit d'una explotació individual a les dades de resultats econòmics per regions", explica el professor de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL,. Parteixen de la base del Codi de conducta de la UE sobre l'intercanvi de dades agràries per acord contractual.La UdL, amb un pressupost de 145.000 euros, participa en diferents tasques, incloent-hi aspectes legals, ètics i tècnics. Hi participen investigadors tant de l'EPS com de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. L'equip lleidatà lidera la part encarregada de "facilitar la interoperabilitat a escala europea", és a dir "la integració de dades provinents de diferents fonts perquè els diferents sistemes es puguin entendre entre ells, amb una visió unificada i de valor afegit", destaca el professor de l'EPS de la UdL.El projecte té una durada de 18 mesos. El resultat final serà un full de ruta amb les pautes per a la implementació operativa de l'Espai Europeu de Dades per a l'Agricultura, que involucri tota la cadena de valor, des de la granja fins a la taula. Això inclou agricultors, ramaders, fabricants de maquinària agrícola, institucions, entre altres agents. La iniciativa també vol definir estructures de governança i models de negoci.