Les noies que denuncien amenaces i assetjament per part d'un home a, han declarat que de juliol a setembre del 2021, quan tenien 15 anys, l'acusat les abordava al parc de la, on anaven amb els amics cada tarda. Els deia "", "m'agradeu i sereu meves", "" o "".També està acusat d'per llepar el coll a una d'elles i dir-li "algun dia et violaré". L'home ha negat les amenaces de mort i de violació i ha dit que si havia dit alguna cosa inapropiada és perquè s'està reinserint. Considera que l'acusació és un "" per fer que estigui a la presó. La defensa demana una rebaixa de pena per trastorn mental però la forense nega que tingui les capacitats alterades."Mai els he dit que les mataria ni que les violaria. Han fet un complot perquè estigui a la presó. Jo no he comès cap delicte, potser he dit alguna cosa però estava reinserint-me perquè feia més dei només duia 10 mesos fora i encara no tinc amics", ha declarat en el seu torn d'última paraula, aquest dijous en el judici que s'ha fet a l'Audiència de Lleida.La fiscal considera provat que, a més de les, l'acusat feia fotografies a les noies amb el mòbil i els hi llençava petons, unes situacions que obligaven les menors a marxar del parc. Totes dues han reconegut que sentien "por".Lademana que s'imposin a l'home, amb antecedents per fets similars, 8 anys de presó, concretament 5 anys de presó per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys, 1 any de presó per assetjament i 2 anys de presó més per un delicte continuat d'amenaces. La defensa sol·licita que se li apliqui un atenuant per trastorn mental i que se li rebaixi en dos graus la pena.A més, el ministeri públic demana que l'home no es pugui comunicar ni acostar a les noies durant un mínim de 2 anys i un màxim de 6, que se li imposin 5 anys de llibertat vigilada i que se l'inhabiliti per a qualsevol feina o activitat -remunerada o no- que impliqui contacte regular i directe amb menors d'edat durant 10 anys.