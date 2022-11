La Guàrdia Urbana de Lleida incorpora sis bicicletes elèctriques

L'Ajuntament de Lleida ha adquirit sis bicicletes elèctriques per a lade la, que substitueixen les convencionals amb què havien patrullat fins ara els agents d'aquesta unitat del cos, creada el 2011. Es tracta de bicicletes de muntanya “” (amb ajut de pedaleig elèctric) que facilitaran la tasca i un menor esforç als agents, que fan entre 20 i 30 quilòmetres diaris, de mitjana.Principalment, recorren la canalització i parcs com ara la Mitjana o el parc sobre les Vies, entre altres espais verds, però també es desplacen arreu de ciutat i desenvolupen el servei que es requereixi com qualsevol altre agent. Les sis bicicletes, equipades i amb els logotips de la Urbana, han costat(IVA inclòs).Des de la creació de la Unitat Ciclista, l'any 2011, els sis agents que la integren han fet servir les mateixes bicicletes de muntanya convencionals. A partir d'ara, comptaran amb bicicletes elèctriques que els farà més fàcil la tasca de patrullatge per la ciutat. De moment, n'han rebut tres, i en els pròxims dies arribaran les altres tres, del total de sis previstes.L'alcaldeha assenyalat que la renovació permanent del material rodat de la Urbana "". Els agents de la Unitat Ciclista "són unes patrulles més del cos i poden atendre qualsevol requeriment" o fer detencions i actuacions en l'àmbit del trànsit, entre moltes altres, ha remarcat l'intendent en cap. "Però, el més natural és que vagin per zones com ara la Mitjana o el parc sobre de les Vies on la bicicleta és el vehicle idoni per poder fer el patrullatge", ha explicat.Sobre les noves bicicletes elèctriques, faran que "perquè hauran de fer menys força a l'hora de pedalar", ha indicat Ibarz. "Anys enrere no hi havia bicicletes elèctriques i la Guàrdia Urbana es va modernitzant i adaptant al que va sorgint", ha afegit l'intendent en cap del cos.