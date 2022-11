Pagesos de l’Urgell abandonen les collites per la plaga de conills

Alguns pagesos de la zona de(Urgell) afectats per la persistent plaga deque fa malbé els conreus, han decidit no sembrar laper recol·lectar al juny. Després de registrar importants pèrdues aquest any i davant l'increment dels costos de producció, consideren que els surt més a compte deixar els terrenys erms., portaveu dels pagesos afectats, ha reclamat al Departament d'Acció Climàtica que compleixi amb els compromisos adquirits a l'estiu quan es va dir que es podria caçar conills en zones de via pública com basses i vies de comunicació. La falta de pluges també ha estat un element que no ha ajudat a frenar la proliferació de conills.La desesperació del sector és tal que alguns pagesos han desistit de sembrar la collita de cereal d'hivern per collir l'any que ve. L'de producció també és un factor que els juga en contra i després de les pèrdues registrades pels danys de l'any passat, opten per deixar les terres ermes abans de tornar-se-la a jugar de nou. Segons Boleda, altres prefereixen esperar a sembrar ordi de primavera per veure si així aconsegueixen salvar alguna cosa.Un altre factor que els ha jugat en contra ha estat la sequera, i és que segons Boleda, si al setembre hi hagués hagut, els conills haurien estat abocats a patir virus com la mixomatosi, que haurien contribuït a rebaixar la població de l'espècie i per tant la plaga. Aquesta hauria estat la solució més "factible", ja que fins ara, no s'ha aconseguit reduir la plaga ni amb caçadors, ni amb gàbies, ni amb xarxes.Els afectats van fer unaper consensuar un manifest per enviar al Departament d'Acció Climàtica. Demanen el compliment dels compromisos adquirits després de les protestes que van fer a l'estiu. Principalment, reclamen que es pugui caçar a zona públiques com basses i les vies de comunicació, ja que ara com ara serien els principals punts on els conills poden reproduir-se i escampar-se.