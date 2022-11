Demanen 9 anys de presó per intentar matar l'exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament, a la Seu d'Urgell

Lademana 9 anys de presó a un home acusat d'intentar matar l'exparella a la. Els fets van passar l'agost de 2021, quan l'home, dei que tenia una, va anar a casa d'ella, va colpejar la porta mentre deia "he vingut a matar-te" i, com que la dona no el va obrir, va trencar la finestra i va llençar dins del pis una bossa amb un ganivet. Elsvan arribar quan l'home seguia colpejant la porta per intentar entrar al pis i en detenir-lo va dir "a la tercera vegada no fallaré, ara ja sé què he fet malament i quan surti de la presó la mataré". El judici es farà a l'dijous 17 de novembre a les 12 del migdia.El ministeri públic sol·licita que es condemni l'home a 8 anys de presó per un, que se li imposin 8 anys de llibertat vigilada i que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a menys de 500 metres de la víctima també durant 8 anys. També demana que se li imposimés per trencament de condemna -per incomplir l'odre d'allunyament- i que pagui unaper un delicte de danys. Així mateix sol·licita que indemnitzi la dona amb 1.185 euros pels danys causats a la porta i a la finestra.L'acusat ja havia trencat una altra ordre d'allunyament amb anterioritat i des de llavors duia un dispositiu GPS de localització. El dia dels fets, abans de dirigir-se a casa de l'exparella, va anar a una zona muntanyosa sense cobertura i es va tallar el dispositiu per, segons la fiscalia, evitar ser localitzat. L'home va entrar en presó preventiva l'agost de 2021.