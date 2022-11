La Justícia denega paralitzar la tramitació del projecte per a l'alberg a Pardinyes

El(TSJC) ha denegat la petició delde paralitzar la tramitació de la redacció del projecte de l', denominat oficialment(ECMU). Segons ha avançat el Segre i ha confirmat l'ACN, el tribunal argumenta que el demandant no ha aportat prou proves per adoptar aquesta mesura cautelar i creu que suspendre la tramitació causaria perjudicis a l'interès públic de la ciutat per la pèrdua del finançament atorgat per la Generalitat per a aquest projecte. No obstant, indica que el fet de no paralitzar la tramitació no implica un pronunciament sobre el recurs, que continua vigent.El Col·legi d'Arquitectes considera en el seu recurs que la Paeria vulnera la llei del Contractes del Sector Públic perquè tramita el projecte de l'alberg per la via d'urgència, quan creu que no està justificada; que vulnera la llei de l'Arquitectura de Catalunya, i que l'oferta triada va incórrer en una baixa temerària.