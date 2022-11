i eltindran l'any que ve un nou punt de connexió. Es tracta de la passarel·la per a vianants i bicicletes de més de 60 metres de longitud que es construirà per salvar l'i oferir una ruta segura i sostenible per a les persones que es desplacen entre els dos municipis. L'obra anirà a càrrec del Ministeri de Transports i està pressupostada ambL'alcalde de Mollerussa,, ha explicat que la bona "col·laboració, predisposició i visió" de les administracions alineades fa possible tirar endavant aquest projecte amb molta "celeritat" per donar una solució de mobilitat a un "problema d'immobilitat" que generava l'autovia. En aquest sentit, ha destacat que es dona "continuïtat històrica" al pas que es va truncar amb la construcció de l'autovia i encaixa amb els projectes que s'han fet per generar l'arbrat de les sèquies i fer que la confortabilitat del passeig sigui en termes de sostenibilitat.L'alcalde d'El Palau d'Anglesola,, ha fet referència al fet que "un pont uneix" i amb aquest projecte es combina la voluntat "d'unir persones, territoris i institucions". Balcells també ha esmentat la importància d'unir patrimoni natural i territori de comarca, ja que l'autovia "ens ha portat molt lluny, però també ens ha separat".