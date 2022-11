Lademanade presó a un home acusat de violar de manera reiterada la dona i d'abusar en una ocasió de la seva filla de 14 anys. Els fets van passat a finals del 2021 al pis on vivien, a Lleida.L'home, de llavors 45 anys, està acusat de manteniramb la dona sense el seu consentiment, tapant-li la boca i dient-li que callés. Per aquests fets, el ministeri públic sol·licita 14 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual.A més, li demana també cinc anys de presó per abús sexual per estirar-se sobre la seva filla al llit i. Arran d'aquests fets, el jutjat va emetre una ordre d'allunyament d'ell cap a les dues. El judici es farà dimecres 16 de novembre a l'Audiència de Lleida.La fiscalia demana també que se li retiri la pàtria potestat de la filla i que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a totes dues durant un any més de la pena de presó que se li imposi.Així mateix sol·licita que se li prohibeixi la tinença d'armes durant 6 anys, que se li imposin 10 anys de llibertat vigilada, se l'inhabiliti durant 8 anys per a qualsevol professió -remunerada o no- que impliqui el contacte amb menors i que indemnitzi ambla dona i amb 3.000 euros la filla pels danys morals patits.