Lad'instrucció 3 de Lleida ha tancat, cinc anys després, la investigació d'una de les operacions més grans fetes pels Mossos d'Esquadra contra ela Ponent. En una, atribueix delictes com tràfic de drogues, organització criminal o defraudació de fluid elèctric a 28 acusats, 12 dels quals, persones vietnamites que la xarxa utilitzava com a mà d'obra. L'operació, duta a terme el 2017, va permetre comissar més dede marihuana, 12 quilos de droga ja seca i 2.800 esqueixos, en plantacions habilitades en habitatges de la(Lleida) i(Pla d'Urgell), naus industrials en polígons de Lleida,(Noguera) i Tarragona i en una granja de la partida de la Femosa (Lleida).Concretament, les plantacions desmantellades pels Mossos en aquesta operació es van trobar en una casa a la Cerdera; en un pis a Bell-lloc d'Urgell on es van trobar 631 plantes de marihuana; en una nau del polígon les Canals de Lleida on es van localitzar 916 plantes de marihuana; en un magatzem de Lleida on es van trobar 693 plantes; en una nau industrial del polígon Francolí de Tarragona on hi havia 646 plantes de marihuana; en dues naus alde Camarasa on es van trobar 27 plantes de 2 metres, 515 plantes de mig metre i 381 grams de marihuana seca i en una granja a la partida la Femosa on es van comissar 1.342 plantes i gairebé 4 quilos de marihuana seca, entre d'altres.En la interlocutòria, a què ha tingut accés l'ACN, la magistrada dona trasllat a les parts perquè presentin els seus escrits d'acusació, demanin el sobreseïment del cas o, excepcionalment, sol·licitin alguna diligència complementària. De les diligències d'instrucció practicades, la magistrada atribueix els fets delictius a 28 persones, amb implicacions diferents.Pel que fa a., el considera el líder del grup. A ell, els Mossos li van trobar 76.000 amagats en paquets, dues bàscules, bosses per envasar al buit i bossetes com les que es van intervenir el 26 d'abril de 2017 al cotxe conduit per una altra persona, que transportava 12 quilos de marihuana i que va sortir de l'empresa de J. M. G. Se li atribueixen els delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.Daniel C. C. se'l considera l'home de confiança del líder i el responsable del magatzem de l'empresa, a. També actuaria d'intermediari en el subministrament a tercers de droga. A casa seva es van trobar 6 quilos de marihuana seca o en procés, una màquina per separar cabdells de branques i tres habitacions amb instal·lació elèctrica i de reg per cultivar cànnabis. Se li atribueixen els delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.Per a la jutgessa,., s'encarregava de distribuir el material als llocs on es cultivava la marihuana i d'assistir tècnicament aquestes instal·lacions. També participava de la venda directa de marihuana i gestionava la seu que l'empresa tenia a Lleida. Se li atribueixen els delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.