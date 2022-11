Condemnat a sis anys per tirar dos paquets de droga al pati de la presó de Lleida

L'ha condemnat a 6 anys i 3 mesos de presó l'acusat de tirardes del carrer fins al pati de la presó de Lleida, en ple confinament. La Sala conclou que hi ha prou prova documental, testifical i pericial per considerar-lo l'perquè el responsable de les càmeres de seguretat el va veure fent dos llançaments, al carrer no hi havia ningú més, va ser identificat i els paquets, amb, es van localitzar al cap de mitja hora a l'interior dels patis dels mòduls 7 i 11. La defensa al·legava que era impossible llançar els paquets a 10 metres i superant una tanca de 8, però l'Audiència diu que "tot i que la distància pot dificultar el llançament, és possible".Segons l'Audiència, ha quedat provat que l'home va tirar dos paquets des delfins al pati de la, l'1 d'abril de 2020. Uns paquets que contenien 7 paperetes amb marihuana, 1 d'haixix, 2 de cocaïna i 2 d'heroïna, valorats en uns mil euros, per ser distribuïda entre els interns.Al judici, l'acusat va dir que només tirava pedres i que ho feia per "dissimular" perquè la noia a qui acompanyava estava parlant amb el seu home pres i "no es pot". Finalment, però, ha estat condemnat per un delicte contra la salut pública amb l'agreujant d'introduir droga en un centre penitenciari.La fiscalia demanava una pena de nou anys de presó en aplicar-li també l'agreujant de reincidència perquè havia estat condemnat el 2014 per tràfic de drogues, però la Sala ha conclòs que no és computable. A més de la pena de presó, l'Audiència de Lleida el condemna a pagar una multa de 1.500 euros.