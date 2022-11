Ultimàtum de la Paeria al Ministeri de Treball per la rehabilitació o enderroc de l'edifici dels sindicats

Abans de finals d'any. Aquesta és la data límit que laha donat al Ministeri de Treball per decidir què fer amb l'edifici dels sindicats. Així els ho han fet saber l'alcalde de Lleida,, i el primer tinent alcalde i regidor d'Urbanisme,, en una reunió a Madrid amb alts càrrecs del ministeri. Postius ha dit que els han posat sobre la taula diverses opcions com la, l'o el trasllat -proposant-los fins i tot possibles ubicacions alternatives- però que és el ministeri qui "ha de moure fitxa". En una setmana es tornaran a reunir telemàticament un cop estudiades les propostes i, si no es troba una solució, Pueyo no descarta obrir un expedient per obligar el ministeri a enderrocar l'edifici.Pueyo ha insistit que elés qui ha de facilitar l'espai d'uns 2.000 metres quadrats que els correspon a les organitzacions sindicals -que van haver de marxar de l'edifici- i qui ha de donar resposta a l'Ajuntament i a la ciutat "endreçant un edifici que té un aspecte decadent". "L'Ajuntament no pot acceptar que segueixi en la situació que està, de ruïna econòmica i que pot posar en perill la seguretat dels vianants", ha dit l'alcalde.Pueyo i Postius, acompanyats d'altres alts càrrecs de l'Ajuntament, han aprofitat el desplaçament a Madrid per reunir-se també amb el director general de Negoci iper parlar del Pla de l'Estació. Postius ha explicat que abans d'acabar l'any l'Ajuntament durà a terme l'aprovació inicial de la modificació del plantejament per tal que comenci el desenvolupament del pla de l'estació i que s'iniciarà també la redacció dels plecs per a la concessió de l'obra que permetrà el desenvolupament comercial, residencial i el cobriment de les vies plantejat.