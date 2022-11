Pereira ha de fitxar

Elha tornat a perdre aquest diumenge. Ho ha fet contra el, un equip que anava per darrere dels lleidatans a la clasisficació i que té l’objectiu de no baixar de categoria. Al contrari dels blaus, que enguany volienAquestes expectatives del Lleida Esportiu ja s’han de conjugar en passat, perquè cada cop sembla més clar que aquesta plantillaper fer el salt a una nova divisió. L’equip adoleix d’una preocupant potència en atac que l’ha portat a ser dels conjunts mésde la lliga.en deu partits és un bagatge alarmant que obliga la directiva a fer un nou plantejament de les estructures de l’equip, que necessita més talent.… són futbolistes que només poden jugar alon es troba ara el Lleida, però res més que això. Aquests futbolistes mai no seran professionals, i cal que tothom en sigui conscient, sobretot la directiva, ara que encara té temps per reconduir la situació.El presidentha de treballar als despatxos per incoporar jugadors que desequilibrin i desbloquegin els partits, perquè ara això no passa, al contrari. Quan el rival s’avança al marcador, tot s’encamina a una derrota o, en el millors dels casos, un empat per salvar mínimament els mobles. Si no es sacseja l’equip, el Lleida Esportiu patirà.