Un Lleida en caiguda lliure perd contra el filial del Saragossa

Dos mesos després de començar la temporada, sembla cada vegada més clar que ellluitarà més per no baixar que per l’ascens a la Primera RFEF, un objectiu avui molt llunyà.La debilitat és alarmant d’un equip que aquest diumenge ha tornat a perdre (1-0), en aquesta ocasió, al camp del, equip que fins ara anava per darrere dels lleidatans a la classificació. Els dehan tornat a demostrar que no tenen el nivell suficient en atac per aspirar a pujar de categoria. L’equip s’ha quedant sense marcar, un altre cop en aquesta lliga. El conjunt porta només cinc gols en deu partits, un bagatge preocupant i que obligarà a un replantejament de la plantilla en el proper mercat d’hivern. Els aragonesos han marcat a les acaballes de la primera part gràcies a un gol de penal que ha materialitzat. Amb això n’han tingut prou per endur-se els tres punts.Els joves jugadors locals haurien poguta la represa, però les bones actuacions defensives i del porter han evitat una derrota més àmplia. El Lleida Esportiu es situa al caire de les zones de descens (ara està en situació de play-off per evitar perdre la categoria) amb deu punts, a vuit dels llocs de promoció. El parcial dels darrers encontres és demolidor i alarmant: s’han sumatdels darrersEls dos propers partits de lliga són contra l’al, el proper 20 de novembre, i contra l’, al Rico Pérez, el 27 del mateix mes. La setmana vinent, l’equip jugarà l’eliminatòria decontra l’