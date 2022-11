El Jovent Republicà inicia la renovació de la seva direcció amb l'urgellenc Pol Baldomà al capdavant

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Agafant el relleu de tots els que ens han precedit, assumeixo el repte d’encapçalar una candidatura de gent compromesa amb l’alliberament social i nacional dels Països Catalans. El @JoventRepublica estem dempeus per un futur de llibertats! ✊ pic.twitter.com/gCFFfd6Blz — Pol Baldomà (@polbd) November 5, 2022

Les joventuts d'ERC estan immerses en la renovació de la seva direcció, que es farà efectiva en un congrés a Lleida el cap de setmana del(Bellpuig, 2000) encapçala l'única candidatura presentada, que les bases hauran de validar a finals de mes per obrir així un nou cicle després de dos anys de direcció encapçalada per la regidora de Parets dels Vallès"Agafant el relleu de tots els que ens han precedit, assumeixo el repte d'encapçalar una candidatura de gent compromesa ambdels Països Catalans. El Jovent Republicà estem dempeus per un futur de llibertats", ha escrit Baldomà al seu perfil de Twitter, en una publicació acompanyada d'una fotografia amb la resta d'integrants de l'equip.La renovació que fa l'equip de les joventuts d'ERC ésja que en la nova direcció només repeteixen tres de les persones de l'actual permanent nacional. Més enllà de Baldomà, a la secretaria d'Organització si presenta(Santa Coloma, 1997), i a la d'Administració i Finances,(Badalona, 1997). Altres membres que formen part de la candidatura són Gabriel Roncero (Anoia, 2003), Queralt Malé (Sant Joan Despí, 1996), Eloi Delgadillo (Mataró, 1997), Alba Torras (Sabadell, 1999), Roger Palacín (Pallars Jussà, 1997), Duran Matamoros (Arenys de Munt, 1995), Mar Besses (Sant Joan Despí, 1998), Vinyet Maduell (Barcelona, 2002), Mercè Espasa (Terrassa, 1997), Eduard Guerra (la Garriga, 2000) i Esther Motjer (Girona, 1996).La candidatura, que les bases ratificaran al XXXè Congrés Nacional de les joventuts d'ERC, es presenta amb els compromisos d'evolucionar progressivament cap a un model d', l'enfortiment del, tornar a situar laper crear la societat que volen,després de la desmobilització i fragmentació d'agents juvenils, fomentar el debat i la formació, i reimpulsar l'Acampada Jove.