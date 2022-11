​Pagesos de les Garrigues i el Segrià exigeixen cobrar els ajuts pels danys a l'olivera causats pel Filomena

Més de 46.000 ha amb danys pel Filomena

Pagesos de les Garrigues i el Segrià s'han concentrat aquest divendres davant dels serveis territorials d'Acció Climàtica a Lleida per reclamar el pagament dels ajuts pels pal·liar els danys provocats per la borrasca Filomena en l'olivera, el gener del 2021. Denuncien la "irresponsabilitat" del Departament i critiquen "l'arbitrarietat" dels peritatges que es van fer, ja que van deixar fora dels ajuts un 65% de les sol·licituds. Els pagesos han estat rebuts pel director dels serveis territorials d'Acció Climàtica a Lleida, Ferran de Noguera, a qui han traslladat el seu malestar. Des del Departament han explicat que continuen treballant per resoldre els recursos que van presentar els pagesos disconformes amb el peritatge que se'ls va fer.Una vintena de pagesos que van patir danys a les seves explotacions pel Filomena han mostrat la seva indignació davant de la seu d'Acció Climàtica a la capital del Segrià, convocats per Asaja i l'Ajuntament de Bovera (Garrigues) i la plataforma d'afectats. Es queixen que, després de gairebé dos anys, encara no hagin rebut els ajuts que va habilitar el Departament per pal·liar els danys de la nevada, que va malmetre moltes oliveres a les Garrigues i el Segrià, entre altres comarques.Els pagesos afectats critiquen que la conselleria no ha respost encara els recursos que van presentar en no estar conformes amb els peritatges que es van efectuar fa un any a les seves finques. Els afectats han mostrat imatges amb els danys que van patir a les seves explotacions, tot i que després se'ls hagin denegat els ajuts.Asseguren que part dels peritatges no es van fer correctament i, per tant, no recollien els danys reals a les finques. Així, molts dels pagesos van quedar fora dels ajuts, que establien compensacions quan els danys superaven el 30%. Per això, van recórrer els peritatges i molts encara esperen la resposta d'Acció Climàtica. El Departament va habilitar un fons de 4,8 milions d'euros per pal·liar les pèrdues però només va acabar pagant prop d'un milió, ja que inicialment només va aprovar 170 de les 511 sol·licituds presentades.Josep Maria Forcades, pagès de Bovera, denuncia la "irresponsabilitat" per part d'Acció Climàtica en relació amb aquests ajuts perquè "no han fet una cosa unitària ni equitativa". "Han pagat a qui han volgut, misèries a uns i a altres quantitats elevades, a una finca sí i a una altra no", ha assenyalat. "Vas a protestar, et diuen que no hi ha mal, segons els peritatges que es van fer", ha remarcat. Forcades ha explicat que la campanya abans del Filomena va produir a les seves finques uns 200.000 quilos d'olives, mentre que l'any següent no va collir res.Els pagesos rebutgen haver de recórrer a la justícia, ja que un cop esgotada la via administrativa -després que no els acceptin el recurs contra el peritatge efectuat- només els queda acudir al contenciós administratiu i esperar que els acabin donant la raó.. "És una vergonya que a aquestes alçades no hagin cobrat el que els pertoca i on els diuen que vagin a la justícia", ha assenyalat el president d'Asaja Lleida, Pere Roqué. A més, ha posat de relleu que els pagesos van haver d'assegurar les finques, ja que era un dels requisits per poder-se acollir als ajuts. "Han fet una doble despesa, a part de perdre la collita han hagut de gastar per assegurar i ara es troben amb què no els volen pagar", ha sentenciat.Posteriorment, una delegació dels pagesos ha estat rebuda pel director dels serveis territorials d'Acció Climàtica a Lleida, Ferran de Noguera, qui s'ha compromès a traslladar les seves reivindicacions a la consellera Teresa Jordà. De Noguera ha explicat que des del Departament continuen analitzant els recursos presentats pels pagesos disconformes amb els peritatges i encara en queden per resoldre. En aquest sentit, ha indicat que en alguns s'ha acabat donant la raó als pagesos, mentre que en altres no. Així mateix, ha defensat els peritatges que es van fer des del Departament en el seu moment.Els pagesos han estat acompanyats en la protesta per l'alcalde de Bovera, Òscar Acero; el president del Consell Comarcal del Segrià i alcalde de Maials, Davis Masot, i per representats de Junts.La borrasca Filomena del gener del 2021 va provocar a Catalunya danys en 46.000 hectàrees d'olivera, segons dades d'Acció Climàtica. La demarcació de Lleida, amb 34.633 hectàrees, va ser la zona més afectada, a les Terres de l'Ebre van ser unes 8.750 les hectàrees, i unes 3.000 al Camp de Tarragona. El grau d'afectació va oscil·lar, depenent de la zona i dins de les mateixes finques, entre un 20% i un 80%.