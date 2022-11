​Demanen 8 anys de presó a un home per assetjar i amenaçar dues noies de 15 anys a Tàrrega

Lademana 8 anys de presó a un home acusat d'assetjar i amenaçar. Els fets van passar durant tres mesos, de juliol a setembre del 2021. L'acusat, amb antecedents per fets similars, abordava les dues menors al parc de lade Tàrrega, on les víctimes anaven amb les amigues cada tarda. Allà, se'ls acostava i els deia "què guapes sou", "m'agradeu i sereu meves", "us mataré" o "soc un", entre d'altres. També està acusat d'unper llepar el coll a una d'elles i després dir-li "algun dia et violaré", uns fets que van passar a començaments de setembre de 2021. El judici es farà el 10 de novembre a l'Segons el ministeri públic, a més de les amenaces i intimidacions, l'acusat feia fotografies a les noies amb el mòbil i els hi llençava petons, unes situacions que obligaven les menors a marxar del parc per "por". A més de tot això, cap a les deu de la nit del 19 de setembre del 2021, les dues noies passejaven pel carrer major de Tàrrega amb la mare d'una d'elles quan l'acusat se'ls hi va apropar, les va mirar de manera intimidatòria i els va dir "m'agraden les nenes" i " tot el que hi ha a casa meva és per a vosaltres", segons la denúncia.Per tot això, la fiscalia sol·licita que s'imposin 5 anys de presó per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys, 1 any de presó per assetjament i 2 anys de presó més per un delicte continuat d'amenaces. A més, el ministeri públic demana que l'home no es pugui comunicar ni acostar a les noies durant un mínim de 2 anys i un màxim de 6, que se li imposin 5 anys de llibertat vigilada i que se l'inhabiliti per a qualsevol feina o activitat -remunerada o no- que impliqui contacte regular i directe amb menors d'edat durant 10 anys.