Els contraris a l'alberg de Pardinyes recorreran al jutge per aturar l'enderroc de les sitges

L'Associació de Veïns de(Orvepard), laen defensa de la residència iplantejaran al jutjatun procediment urgent per evitar l'enderroc de les antigues sitges del Senpa on l'Ajuntament de Lleida preveu construir l'equipament comunitari per a temporers i emergències, conegut com a ECMU.Es tracta d'un procediment que s'ha de presentar un copi que obliga el jutge a pronunciar-se en 24 hores sobre la petició d'aturar els treballs. D'aquesta manera, volen impedir el trasllat delsque hi ha, així com l'enderroc dels edificis. Aquestes entitats reclamen mantenir les sitges i rehabilitar-les per tal de destinar-les a altres usos per al barri.Les tres entitats, representades per l'advocat, continuen amb les accions legals per evitar la construcció de l'equipament comunitari per a múltiples usos (ECMU) a les antigues sitges de Pardinyes. Ara, preparen un procediment interdictal que presentaran al jutjat quan comencin les obres per aturar l'enderroc dels edificis i el trasllat dels nius de cigonya que hi ha. Es tracta d'un procediment urgent per parar uns treballs que consideren "perjudicials" i amb el qual el jutge ha de pronunciar-se en un màxim de 24 hores sobre la petició, i la vista s'ha de fer abans de deu dies, segons ha explicat Simarro.