Detinguts a Lleida dos homes per robar paqueteria fent-se passar per repartidors

Elsvan detenir aquest dimecres un home, de 36 anys, per robar 14 paquets d'una furgoneta de repartiment ajuntament amb un altre home, de 46 anys, que ja va ser arrestat la setmana passada a Madrid. Els fets van passar el 2 de setembre quan un repartidor va denunciar que li havien sostretde ladurant el seu recorregut per Lleida. Posteriorment, els investigadors van poder constatar que el furt s'havia produït ali que dues persones, vestides amb armillers i elements per simular ser treballadors del sector, van manipular la porta per endur-se els paquets. Els homes resideixen a l'àmbit metropolità i tenen antecedents per fets similars comesos en altres ciutats.Elno va poder concretar el lloc exacte on es va produir la sostracció ja que en cap moment es va trobar la porta forçada. Un cop es va contactar amb els destinataris dels paquets, tot telèfons mòbils i tauletes electròniques, van constatar que el valor del material sostret era de prop de 6.000 euros.Els investigadors, van determinar que les dues persones quevan marxar amb un vehicle que havia seguit la furgoneta durant el recorregut. Aquest vehicle es va poder relacionar amb dues persones de l'entorn metropolità que tenien antecedents per fets similars comesos en altres ciutats.Els investigadors van contactar amb agents de la unitat d'investigació dels Mossos de Martorell que van confirmar que, efectivament, es tractava d'aquestes dues persones. Davant els fets, la unitat d'investigació de Lleida va publicar les ordres de detenció dels dos homes.La setmana passada la policia espanyola va detenir aun dels implicats, de 46 anys, i aquest dimecres els mossos van detenir a Terrassa el segon lladre, un home de 36 anys.El detingut de la setmana passada ja va passar a disposició judicial i el de dimecres passarà properament davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Terrassa.